Enel lancia Enel ti premia il nuovo programma fedeltà che mette al centro le persone

Enel rafforza il suo impegno nel mettere le persone al primo posto, offrendo soluzioni personalizzate che semplificano la vita domestica. Con il nuovo programma di fidelizzazione Enel Ti Premia, i clienti non sono più semplici utenti, ma protagonisti di un’esperienza coinvolgente, ricca di vantaggi e sorprese. Un passo avanti verso un’energia più vicina, più umana e più conveniente, perché con Enel, il futuro è a portata di mano.

Dalla volontà di essere sempre più presente al fianco delle famiglie con soluzioni su misura per semplificare la vita in casa, Enel ha lanciato Enel ti premia, il nuovo programma di fedeltà che rende l’esperienza dell’energia più coinvolgente e dinamica mettendo al centro il cliente con vantaggi settimanali, un ricco catalogo a premi, esperienze esclusive e sconti in bolletta. L’iniziativa rafforza il legame di Enel con i propri clienti e promuove comportamenti sostenibili. La struttura del programma si basa su un sistema semplice e chiaro, che premia la partecipazione dei clienti con vantaggi crescenti. 🔗 Leggi su Lettera43.it