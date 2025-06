Empoli retrocesso ma incassa 27,7 milioni dai diritti tv

Nonostante la retrocessione, l'Empoli sorprende tutti incassando ben 277 milioni di euro dai diritti TV, posizionandosi al terzultimo posto in classifica. Una cifra che dimostra come il valore economico del club vada oltre i risultati sul campo, riflettendo un meccanismo di distribuzione dei diritti televisivi che premia anche l’attività commerciale e la stabilità finanziaria. Un dato che invita a riflettere sulle dinamiche economiche del calcio italiano, dove la passione si combina con interessi milionari.

Il terzultimo posto nell’ultima classifica di Serie A, costato purtroppo la retrocessione, è lo stesso che l’ Empoli ha raggiunto nella graduatoria relativa agli incassi da diritti televisivi, come ha riportato Calcio e Finanza. Ricordiamo che i diritti tv vengono così suddivisi: 50 per cento in parti uguali tra tutti i club, 28 per cento in base ai risultati sportivi (11,2 per cento legato al piazzamento nell’ultimo campionato, 2,8 ai punti nell’ultimo campionato, 9,33 per cento alle ultime cinque stagioni e il 4,67 per cento ai risultati storici; 22 per cento in base al radicamento sociale (di cui l’1,1 per cento legato al minutaggio dei giovani, il 12,54 per cento agli spettatori allo stadio e l’8,36 per cento all’audience tv). 🔗 Leggi su Lanazione.it