Emma Nolde | esce il video di Indipendente nuovo singolo che esorta al cambiamento

Milano si prepara a vivere un momento di grande energia e ispirazione: alle ore 14, Emma Nolde svela il video ufficiale di “Indipendente”, il suo nuovo singolo che invita al cambiamento e alla speranza. Con un messaggio forte e universale, la giovane stella del cantautorato italiano ci ricorda che il futuro è nelle nostre mani, pronti a mescolare i colori di un mondo più giusto. È il momento di scendere in campo—il cambiamento inizia ora.

MILANO – Esce oggi, alle ore 14, il video ufficiale di “Indipendente”, nuovo singolo della giovane perla del cantautorato italiano Emma Nolde che esorta al cambiamento e a scendere in campo per un futuro migliore – «abbiamo nuovi valori tra poco tempo sarà il nostro turno e mescoleremo i colori» – un tema di grande attualità in considerazione delle poche ore di distanza da uno dei momenti di massima espressione di democrazia del nostro Paese. Riflettendo sulle difficoltà del raggiungere quell’indipendenza che l’età adulta implica e richiede, “Indipendente” non è solo l’inno generazionale di quei giovani che si sono trovati scaraventati nel pantano di un precariato perenne e disilluso, dove aspirazioni e incertezze sono in costante tensione tra loro, ma è la voce di tutti coloro che cercano attivamente il cambiamento per un futuro migliore. 🔗 Leggi su Lopinionista.it