Emma Holten attivista femminista | Il lavoro di cura è ciò che rende possibile ogni altro lavoro

Emma Holten, attivista femminista e consulente di politiche di genere danese, ci invita a riflettere su un tema centrale: il lavoro di cura, spesso invisibile ma essenziale, come elemento fondamentale che rende possibile ogni altra attività. Nel suo libro "Deficit" (La Tartaruga), sfida i confini dell'economia mondiale, chiedendoci quando smetteremo di considerare il lavoro di cura delle donne una perdita in termini di denaro. È arrivato il momento di cambiare prospettiva e valorizzare questo lavoro imprescindibile.

