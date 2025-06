Emily Ratajkowski per il compleanno una torta che riproduce il suo sedere Scoppia la polemica

Per celebrare il suo 34º compleanno, Emily Ratajkowski ha deciso di sorprendere tutti con una torta davvero particolare: una riproduzione del suo sedere. Un gesto iconico che ha scatenato immediatamente polemiche e dibattiti sui social, mettendo in luce ancora una volta la sua personalità audace e anticonvenzionale. Tra musica, cocktail e caviale, la supermodella ha dimostrato come si possa festeggiare in modo originale, lasciando il segno e alimentando le discussioni più infuocate.

Attrice e supermodella classe 1991: lei è Emily Ratajkowski, la quale - lo scorso 7 giugno - ha compiuto 34 anni. La top model - nata a Londra ma cresciuta in California - ha festeggiato con un party per certi versi sui generis. La location? La sua casa: musica, cocktail, caviale e una torta.

Emily Ratajkowski ha deciso di sorprendere i suoi ospiti con una torta davvero fuori dal comune: un'opera d'arte culinaria che celebra il suo iconico lato B.

