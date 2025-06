emergenza medici di base arrivano due nuovi dottori

Bollate riparte con una nuova speranza: l’arrivo di due medici di base, un passo importante per affrontare l’emergenza sanitaria che da tempo affligge la città. Dopo l’apertura dei nuovi studi a gennaio, oggi si rafforza il servizio con queste assunzioni, frutto di un impegno condiviso tra l’amministrazione e Gaia Servizi. Questo risultato dimostra che, lavorando insieme, si possono superare le sfide più complesse e garantire cure di qualità a tutti i cittadini.

Lo scorso gennaio l’inaugurazione dei nuovi studi di medicina di base in via Leonardo da Vinci. Ieri l’arrivo di due nuovi medici in città. Passa da qui l’impegno dell’amministrazione comunale di Bollate e di Gaia Servizi per risolvere il problema dell’emergenza medici di famiglia. "Questo risultato è stato possibile anche grazie all’associazione di Medici di Medicina Generale che ha vinto il bando pubblico per l’assegnazione degli spazi e che ha creduto nel nostro progetto - dichiara il sindaco Francesco Vassallo (nella foto) - confermando la lungimiranza della scelta fatta dalle istituzioni con lo spostamento dei locali della Farmacia 1 e la trasformazione della vecchia sede in studi medici. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it