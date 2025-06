Elon Musk cerca 5 miliardi di dollari per la sua AI | rendimenti fino al 12%

Elon Musk punta a portare la sua rivoluzione AI a nuovi livelli, cercando 5 miliardi di dollari per alimentare xAI. Morgan Stanley si mobilita, collocando un pacchetto di obbligazioni e prestiti con tassi variabili e obbligazioni senior garantite. Questa operazione segna un passo decisivo nel settore tecnologico, ma cosa riserverĂ il futuro di questa ambiziosa iniziativa? Restate sintonizzati per scoprire come si evolverĂ questa sfida innovativa.

Morgan Stanley sta collocando un pacchetto di obbligazioni e prestiti per un valore di 5 miliardi di dollari per conto di xAI, la società di intelligenza artificiale di proprietà di Elon Musk. Tasso variabile e obbligazioni senior garantite L'offerta, lanciata la scorsa settimana, include.

