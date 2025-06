Elodie Show al Palazzo dello Sport

Elodie torna a conquistare il cuore del pubblico con il suo attesissimo "Elodie Show 2025", dopo il trionfo milanese e una pausa di due anni. La star, tra musica e spettacolo, si prepara ad accendere i palchi delle più grandi città italiane, Roma inclusa, portando la sua energia contagiosa e i successi che hanno fatto innamorare milioni di fan. Preparatevi a vivere un’esperienza indimenticabile, perché Elodie è pronta a sorprendere ancora.

Dopo il trionfo allo stadio San Siro di Milano, nella sera del 9 giugno, Elodie annuncia il tour "Elodie Show 2025", prodotto da Vivo Concerti, che la vedrà impegnata sui palchi di alcune delle principali città italiane in autunno, Roma compresa. Elodie è pronta a tornare, a due anni di.

Elodie conquista San Siro con il suo primo show negli stadi, un evento memorabile tra performance mozzafiato e messaggi di solidarietà per la Palestina.

Dopo il sensazionale show allo Stadio San Siro, Elodie è pronta a tornare ad esibirsi dal vivo nei palasport! 29 ottobre 2025 | Jesolo (VE) Palainvent 31 ottobre 2025 | Milano, Unipol Forum 14 novembre 2025 | Firenze, Mandela Forum 19 novembre Partecipa alla discussione

Ho ancora in tasca il biglietto di ieri sera...non so quanto un nuovo tour nei palazzetti, così subito possa essere "giusto". Ma va bene così! #ElodieShow Partecipa alla discussione

