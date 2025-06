Elodie prima artista donna a esibirsi al Maradona | arriva l' attesissimo concerto

Elodie, protagonista indiscussa della scena musicale italiana, conquista un nuovo traguardo diventando la prima artista donna a salire sul palco dello stadio Maradona di Napoli. Il suo attesissimo concerto, "Elodie The Stadium Show", il 12 giugno, promette emozioni uniche e performances memorabili. Un evento che segna un capitolo importante nella storia della musica dal vivo in Italia, lasciando tutti con il fiato sospeso. Preparatevi a vivere un’estate indimenticabile all’insegna della musica e della grandezza.

SarĂ Elodie la prima artista donna a esibirsi sul palco dello stadio Maradona di Napoli. Il concerto-evento, intitolato Elodie The Stadium Show, è in programma per giovedì 12 giugno e promette di essere uno degli appuntamenti musicali piĂą attesi dell’estate. Prodotto e organizzato da Vivo. 🔗 Leggi su Napolitoday.it © Napolitoday.it - Elodie prima artista donna a esibirsi al Maradona: arriva l'attesissimo concerto

In questa notizia si parla di: Elodie Prima Artista Donna

Anna Tatangelo: “Ho ricevuto critiche prima di Elodie per aver mostrato il corpo. Da sempre vittima di pregiudizi” - Anna Tatangelo si apre in un'intervista sincera, affrontando le critiche ricevute per il suo corpo e i pregiudizi che l'hanno accompagnata nel tempo.

Approfondimenti da altre fonti

Elodie prima artista donna a esibirsi al Maradona: arriva l'attesissimo concerto; Elodie al Maradona, sarĂ la prima donna in concerto nello stadio di Napoli; Elodie fa la storia, prima donna ad esibirsi allo stadio Maradona e la terza al San Siro.

Elodie prima artista donna a esibirsi nello stadio Maradona di Napoli con un live in quattro atti - Elodie sarà la prima artista donna a esibirsi allo stadio Maradona di Napoli con uno show ispirato all’album "Mi Ami Mi Odi", accompagnata da musicisti, ballerini e una partnership con Save The Childr ...

Elodie al Maradona, sarà la prima donna in concerto nello stadio di Napoli - L'appuntamento con "Elodie The Stadium Show" nell'impianto di Fuorigrotta è per giovedì 12 giugno.

Elodie in concerto a Milano: la scaletta, gli orari e come accedere allo Stadio San Siro - Mancano poche ore al via di “ Elodie The Stadium Show ”, due date evento che avranno luogo stasera 8 giugno allo Stadio San Siro di Milano e il 12 giugno allo Stadio Maradona di Napoli, dove sarà la ...