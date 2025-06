Elodie ha infiammato San Siro | non farà fatica nemmeno a Napoli

Elodie ha acceso San Siro come non mai, e nemmeno il calore di Napoli poteva spegnere la sua energia. L’attesissimo “Stadium Show” ha portato in scena due serate indimenticabili, dove l’artista ha conquistato il pubblico con interpretazioni coinvolgenti e un talento travolgente. Dopo il successo milanese, il viaggio musicale continua a Napoli, promettendo emozioni che resteranno nel cuore di tutti. La magia dello spettacolo è solo all’inizio.

di Giovanni M Era giĂ stato annunciato lo scorso anno l’arrivo dello “Stadium Show”, il tour in due date di Elodie previsto in due degli stadi piĂą importanti d’Italia: San Siro a Milano e il Maradona di Napoli. Proprio domenica 8 giugno si è svolta la tappa meneghina dei live che hanno visto, nonostante una temperatura percepita di oltre 35°C, infiammare lo stadio attraverso le interpretazioni che si sono susseguite dei suoi piĂą grandi successi di sempre. Ipnotica, dagli occhi penetranti, Elodie ha illuminato il palco dello stadio Meazza con l’allure che da sempre la caratterizza. Una scommessa vinta giĂ dal primo annuncio delle due date che risale, ormai, all’anno scorso. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Elodie ha infiammato San Siro: non farĂ fatica nemmeno a Napoli

