Elodie & Dua Lipa Effetti speciali da Girl power

Un weekend indimenticabile tra musica e potere femminile: Dua Lipa ed Elodie hanno condiviso il palco di San Siro, regalando effetti speciali e un’atmosfera da girl power. Due icone, due linguaggi diversi, ma entrambe capaci di catturare l’attenzione sotto la stessa luna. La loro presenza ha dimostrato che la musica può unire e celebrare la forza delle donne, lasciando il pubblico senza fiato e...

Calendari incrociati lo scorso weekend sotto la luna di San Siro per Dua Lipa ed Elodie, in scena rispettivamente all’Ippodromo Snai La Maura e al Meazza a 24 ore di distanza una dall’altra. Anzi contemporaneamente, visto che sabato sera la liturgia officiata dalla diva londinese di origini albanesi davanti ai 70 mila dell’ I-Days Festival si sovrapponeva alla prova generale di “Elo” tra gli spalti della Scala del Calcio, distante solo un paio di chilometri. Il ritorno di un “girl power” promettente per i destini della lunga estate pop milanese. L’eroina di Houdini è andata sul sicuro, forte dell’esperienza accumulata in otto mesi di concerti, in attesa dell’esame di Wembley, inteso come stadio, dove debutta fra un paio di settimane. 🔗 Leggi su Quotidiano.net