Elodie conquista Milano | lo show sul palco di San Siro

Elodie conquista Milano con un'esibizione memorabile sul palco di San Siro, lasciando il pubblico senza fiato. Lo spettacolo, parte del suo straordinario Elodie The Stadium Show prodotto da Vivo Concerti, ha dimostrato ancora una volta il talento e la grinta di questa artista unica nel suo genere. Dopo aver acceso l’entusiasmo a Milano, si prepara a fare storia anche a Napoli, confermando il suo ruolo di protagonista della musica italiana e internazionale.

(askanews) – Elodie ha infiammato Milano, allo Stadio San Siro, per la prima delle due date evento del suo Elodie The Stadium Show, prodotto e organizzato da Vivo Concerti. Il prossimo 12 giugno sarà allo Stadio Maradona di Napoli, prima donna ad esibirsi su questo storico palco. Elodie torna a incantare il suo pubblico con uno show imponente, un’esperienza live dal respiro internazionale che celebra il suo stile inconfondibile e la sua forte presenza scenica. Il live si sviluppa in quattro atti, già anticipati dalle copertine dell’album Mi Ami Mi Odi uscito lo scorso maggio: Audace, Galattica, Magnetica ed Erotica. 🔗 Leggi su Amica.it © Amica.it - Elodie conquista Milano: lo show sul palco di San Siro

In questa notizia si parla di: Elodie Show Milano Palco

Elodie: primo show negli stadi, tra performance uniche e messaggi pro Palestina | VIDEO - Elodie conquista San Siro con il suo primo show negli stadi, un evento memorabile tra performance mozzafiato e messaggi di solidarietà per la Palestina.

#Elodie ha infiammato Milano, allo Stadio San Siro, per la prima delle due date evento del suo "Elodie The Stadium Show", prodotto e organizzato da Vivo Concerti. Il prossimo 12 giugno sarà allo Stadio Maradona di Napoli, prima donna ad esibirsi su questo Partecipa alla discussione

Ne parlano su altre fonti

Elodie a Milano in un concerto da show internazionale; IL VIDEO. Elodie conquista Milano, l'imponente show di San Siro; Elodie, la possibile scaletta del concerto a San Siro.

Elodie conquista Milano, l'imponente show di San Siro - Elodie ha infiammato Milano, allo Stadio San Siro, per la prima delle due date evento del suo "Elodie The Stadium Show", prodotto e organizzato da Vivo Concerti.

Elodie a Milano in un concerto da show internazionale - Fa accendere San Siro in uno spettacolo ambizioso diviso in quattro atti ...

Elodie in concerto - Elodie Show 2025 - Venerdì 31 ottobre 2025 arriva in concerto all' Unipol Forum di Assago (Milano), in via Giuseppe Di Vittorio 6, Elodie, nell'ambito del tour autunnale Elodie Show 2025 con date sui palchi dei ...