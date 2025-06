Elodie al concerto di Milano con i gioielli custom-made

Per la prima volta, APM Monaco ha creato gioielli custom made esclusivi per un evento musicale di così grande portata, trasformando il palco di Milano in un’esibizione di stile e personalità. Un connubio tra musica, moda e innovazione che celebra l’unicità di Elodie e il suo viaggio artistico, lasciando il segno in un’occasione memorabile.

MILANO – APM Monaco è orgogliosa di annunciare una collaborazione speciale con Elodie, ambassador del brand, in occasione della tappa milanese del suo tour dell’8 giugno 2025 allo Stadio San Siro. In un contesto così simbolico e di rilievo, l’esordio di Elodie negli stadi, la maison monegasca ha firmato i gioielli che accompagneranno l’artista sul palco, dando vita a un progetto esclusivo e profondamente identitario. Per la prima volta, infatti, APM Monaco ha realizzato una serie di gioielli custom esclusivamente disegnati per Elodie e il suo team di performer, fondendo stile, forza e sensualità in una collezione unica, progettata con il contributo creativo della stylist Giulia Cova. 🔗 Leggi su Lopinionista.it © Lopinionista.it - Elodie al concerto di Milano con i gioielli custom-made

In questa notizia si parla di: Elodie Milano Concerto Gioielli

Sul palco di Piazza Duomo, a Milano, canteranno Elodie, Lucio Corsi, Brunori Sas e Giorgia. Ma il più grande evento gratuito di musica live in Italia quest'anno raddoppia: il secondo appuntamento è a Palermo, il 27 giugno - Milano si prepara a vivere un'estate indimenticabile con Radio Italia Live 2025! Sul palco di Piazza Duomo, si esibiranno nomi iconici come Elodie, Brunori Sas e Giorgia.

Ne parlano su altre fonti

Cosa ha indossato Diletta Leotta per il concerto a San Siro dell’amica Elodie; Siamo nell’era di Elodie e della sua MEGA attitude, slogan per l’inclusione, l’amore e la bellezza; Elodie è il nuovo volto di APM Monaco Italia, che presenta la collezione Printemps.

Elodie al concerto di Milano con i gioielli custom-made - APM Monaco è orgogliosa di annunciare una collaborazione speciale con Elodie, ambassador del brand, in occasione della tappa milanese del suo ...

Cosa ha indossato Diletta Leotta per il concerto a San Siro dell’amica Elodie - Diletta Leotta ha sempre condiviso un'amicizia speciale con Elodie e non poteva mancare al suo primo concerto negli stadi, quello che è andato in scena ...

Elodie live allo stadio San Siro di Milano, la foto gallery di Andrea Leone - San Siro, 45 mila spettatori, un set ambizioso: Elodie porta in scena un pop che parla anche di libertà e inclusione.