Elly Schlein perde e vaneggia | Perché Meloni ha vinto le elezioni

In un clima di tensioni e scontri politici, Elly Schlein si scaglia contro Giorgia Meloni in modo piuttosto acceso, cercando di far emergere presunte responsabilità durante la pandemia. La sua parata di accuse, però, rischia di alimentare ulteriori divisioni anziché chiarire le questioni di fondo. È un momento cruciale per la politica italiana, dove ogni parola può fare la differenza tra dialogo e conflitto aperto. La domanda è: quale sarà il prossimo capitolo di questa saga politica?

Amareggiata dal flop del referendum, Elly Schlein pensa bene di attaccare Giorgia Meloni. E lo fa alla 'Seconda conferenza internazionale sulla giustizia sociale'. A suo dire "durante la pandemia Meloni non era al governo, c'era un governo tecnico con tutti dentro, a parte Meloni. Non si è assunta responsabilità in un momento difficile. Quando sono arrivate le elezioni molte persone hanno detto: proviamo lei, vediamo cosa fa". Ma la sparata più grossa arriva dopo: "Gli italiani sono già delusi, dopo due anni e mezzo di governo Meloni ha tagliato il sistema sanitario, ha tagliato seimila docenti nella scuola pubblica, blocca le nostre proposte per il salario minimo?". 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Elly Schlein perde e vaneggia: "Perché Meloni ha vinto le elezioni"

In questa notizia si parla di: meloni - elly - schlein - elezioni

Meloni sbugiarda Elly e Conte in Aula tra le carnevalate dell’opposizione - Durante un acceso question time alla Camera, la premier Meloni ha smentito Elly Schlein e Giuseppe Conte, difendendo con fermezza le sue posizioni su energia e Green Deal.

La spara grossa #Schlein: "Più voti di #Meloni, ne riparliamo alle #Politiche". Ed esulta per #Taranto https://iltempo.it/politica/2025/06/09/news/referendum-elly-schlein-surreale-piu-voti-di-meloni-elezioni-politiche-esulta-per-taranto-42917242/… #referendum2 Partecipa alla discussione

Elly Schlein rivendica i successi alle elezioni amministrative, con vittorie a Genova, Ravenna e Assisi. E lancia una frecciata al governo Meloni Partecipa alla discussione

Altre fonti ne stanno dando notizia

Referendum, Schlein: Più voti che per Meloni. Maggioranza: Rafforzati; I conti di Schlein e del PD sui referendum non tornano; Elly Schlein e il referendum flop: «Ora l’alternativa a Meloni è più vicina».

Referendum, Meloni e il selfie sorridente: «Schlein dice che boccia governo...». La segretaria Pd: coerenza, questa sconosciuta - tra la premier Giorgia Meloni e la segretaria del Pd, Elly Schlein.

Schlein si sente “più forte” dopo il Referendum: perché la Meloni deve “tremare” - Elly Schlein dopo il Referendum si è detta soddisfatta di aver portato al voto 14 milioni di italiani e ha sfidato la Meloni.

Meloni risponde con un selfie sorridente a Schlein sulla bocciatura del governo dopo il referendum - Un selfie in cui sfoggia un eloquente sorriso, le bandiere sullo sfondo, e il commento “Elly Schlein dice che i voti del referendum dicono no a questo governo...