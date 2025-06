Elly Schlein e il referendum flop | Ora l’alternativa a Meloni è più vicina

Elly Schlein mette in evidenza l'importanza della partecipazione popolare e del risultato del referendum, sottolineando come la mobilitazione di milioni di italiani abbia segnato un punto di svolta. Dopo questo weekend cruciale, l’alternativa politica si avvicina, alimentata dalla passione civica mostrata a piazza per Gaza e per il futuro del paese. Ora il dibattito si sposta sulle prossime sfide, dove il vero cambiamento prenderà forma.

«Dopo questo fine settimana l’alternativa è piĂą vicina grazie alla straordinaria piazza di sabato per Gaza e per i 14 milioni che sono andati a votare nonostante premier e maggioranza invitassero a fare l’opposto». La segretaria del Partito Democratico Elly Schlein ha commentato oggi con Repubblica i risultati del referendum: «Oggi la destra esulta, faccia pure: ne riparliamo alle politiche, dove non sarĂ l’astensionismo a salvarli», ha detto nel colloquio con Giovanna Vitale. Per Schlein, nonostante il quorum mancato, «i referendum toccavano questioni che riguardano la vita di milioni di persone ed era giusto spendersi. 🔗 Leggi su Open.online

