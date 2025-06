Elly bocciata pure in matematica | i Sì ai referendum sono stati meno dei voti del centrodestra

Elly Schlein e la sinistra possono vantarsi di aver fallito anche in matematica, con i numeri che smascherano le loro illusioni. I referendum, infatti, hanno registrato meno consensi rispetto ai voti del centrodestra nel 2022, dimostrando come le promesse non si traducano mai in realtà . I dati di YouTrend sono chiari: il tentativo di dipingere un successo illusorio si sbriciola di fronte ai fatti. La domanda ora è: quale sarà la prossima mossa?

Non bastava il flop ai referendum, Elly Schlein e compagni sono stati bocciati anche in matematica. La bufala del Sì primo partito immaginario della sinistra è durata quanto un moscerino in autostrada. I Sì ai referendum: tutti i numeri che sbugiardano Elly. I dati diffusi da YouTrend sono inattaccabili: i Sì ai referendum sul lavoro si sono fermati a 12,1 milioni, mentre alle elezioni politiche del 2022 il centrodestra ha raccolto oltre 12,3 milioni di voti. Come ricorda FdI, attraverso il vicecapogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera dei deputati, Elisabetta Gardini, sul quesito della cittadinanza i numeri sono ancora più bassi: appena 9 milioni di sì. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Elly bocciata pure in matematica: i Sì ai referendum sono stati meno dei voti del centrodestra

La buffa aritmetica motivazionale del PD sui referendum Sui referendum Elly Schlein e il PD tirano fuori una buffa aritmetica motivazionale, piena di errori logici e politici. Più che alla matematica Elly pensi al calcio e prenda esempio da Spalletti. #referendum2 Partecipa alla discussione

