Elisabetta Sgarbi e L’Isola degli idealisti | Un film dove tutto è bugia nel segno di Scerbanenco

Elisabetta Sgarbi sarà giovedì, alle 21, al Cinema Excelsior di Sondrio, per incontrare il pubblico alla proiezione del suo film “L’Isola degli idealisti”. Insieme all’attore Renato De Simone, che nella storia interpreta il ladro. Un breve sunto? “Sullo scoglio al centro di un lago, nella villa della famiglia Reffi (il padre ex-direttore d’orchestra, due inquieti figli, un’indecifrabile governante e suo marito), arrivano due ladri in fuga dalla polizia: Guido giocatore d’azzardo con la passione per la pittura, Beatrice sfacciata e fatale. Accolti con il proposito di redimerli. Ma saranno loro a cambiare la vita di tutti. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it