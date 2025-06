Elisa sceglie il pontile di Lido di Camaiore per il nuovo videoclip | fan impazziti

Lido di Camaiore si trasforma in un palcoscenico a cielo aperto grazie alla sorpresa di Elisa, che ha scelto il suo affascinante pontile per girare il nuovo videoclip. Fan impazziti e curiosi hanno immortalato ogni istante di questo evento esclusivo, rendendo la giornata indimenticabile. La cantante di Monfalcone, con il suo talento e carisma, ha ancora una volta conquistato il cuore dei suoi ammiratori, lasciandoli ansiosi di ascoltare il risultato finale.

Lido di Camaiore, 10 giugno 2025 – Una sorpresa per i suoi fan e non solo: nel tardo pomeriggio del 9 giugno Elisa è comparsa sul pontile di Lido di Camaiore. Il motivo? Girare il videoclip del suo nuovo brano. La cantante di Monfalcone si è presentata intorno alle 18 con il suo staff. Selfie, video e foto a gogo non sono mancati. Uno show davvero inatteso per i più. Firenze, il popolo di Vasco visto dall'alto: impressionanti immagini del maxi concerto La cantante era già stata l'anno scorso al pontile, però di Forte dei Marmi, in compagnia di Andrea Bocell i, in occasione del lancio mondiale del nuovo prodotto musicale del tenore.

Lido di Camaiore, il festival “Solo per una notte” cerca artisti di strada - Il Lido di Camaiore si prepara a ospitare il festival "Solo per una notte", dedicato agli artisti di strada.

