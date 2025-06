Elisa Isoardi apre il suo Bar Centrale in diretta su Rai 1 il sabato pomeriggio

Elisa Isoardi torna al centro dell’attenzione con il suo nuovo progetto: il Bar Centrale, un affascinante people show in diretta su Rai 1 ogni sabato pomeriggio. Dopo l’esperienza a Linea Verde Italia, la conduttrice cuneese si reinventa, aprendo le porte di un locale dove storie di persone comuni si intrecciano con momenti di convivialità e autenticità. Pronti a scoprire cosa succederà nel cuore di questa accogliente oasi televisiva?

Lasciata Linea Verde Italia, vi abbiamo annunciato che Elisa Isoardi sarebbe tornata titolare di un programma in studio. Ora, sempre in anteprima, possiamo svelarvi che la conduttrice cuneese è pronta ad aprire le porte del suo Bar Centrale, questo il titolo del people show che condurrà in diretta tutti i sabati pomeriggio su Rai 1. Il programma, prodotto dalla StandByMe di Simonetta Ercolani, vedrà al centro della scena storie di persone comuni con un occhio attento alla provincia italiana. Bar Centrale andrà in onda dalle 14 alle 15. Chi chiuderà il sabato pomeriggio? Fialdini o De Girolamo?. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it © Davidemaggio.it - Elisa Isoardi apre il suo Bar Centrale in diretta su Rai 1 il sabato pomeriggio

RAI1: ELISA ISOARDI RIACCENDE IL SABATO POMERIGGIO CON UN PEOPLE SHOW MOLTO ATTESO - Rai1 mette in campo Elisa Isoardi per rivitalizzare il sabato pomeriggio, un slot strategico da sempre difficile da conquistare.

