Elfo Puccini e la forza delle idee Da Miller a Spanò fino a Bergonzoni

Il teatro Elfo Puccini, cuore pulsante della scena culturale milanese, ha sempre incarnato la forza delle idee e la voglia di innovare. Da Miller a Span242, passando per Bergonzoni, si è fatto portavoce di un teatro che non teme di interrogarsi sul proprio cammino. Con questa nuova stagione, forse è il momento di fermarsi, riflettere e riscoprire insieme la passione che ci unisce: l’amore per il teatro, un legame che resiste nel tempo e si rinnova.

Forse c’è bisogno di un momento di riflessione all’ Elfo Puccini. Di capire con calma dove si sta andando, perché e con chi. Domande che chiaramente già si fanno in corso Buenos Aires, ci mancherebbe. Ma a scorrere la nuova stagione viene il dubbio che qualche risposta debba ancora arrivare. Per delineare con maggiore precisione il futuro prossimo di uno dei teatri più amati della città . Amore appassionato e reciproco, quello fra l’Elfo e Milano. Ma proprio perché amore, merita qualche considerazione. Come il fatto che "La forza delle idee" (questo il claim) sembra portare all’estremo alcune caratteristiche degli ultimi anni del palcoscenico diretto da Ferdinando Bruni, Elio De Capitani e Fiorenzo Grassi: la natura estremamente familistica del cartellone e degli sforzi produttivi; il ramificato eclettismo; la quasi assenza di un reale rischio culturale e di una ricerca sul corpo e sui linguaggi del contemporaneo, in favore di una indiscutibile centralità della parola. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Elfo Puccini e la “forza delle idee“. Da Miller a Spanò, fino a Bergonzoni

In questa notizia si parla di: Elfo Puccini Forza Idee

Un mese di spettacoli 'arcobaleno' all'Elfo Puccini in occasione del Pride - Dal 4 al 20 giugno, l’Elfo Puccini celebra il Milano Pride 2025 con "Un mese di spettacoli arcobaleno".

Elfo Puccini e la “forza delle idee“. Da Miller a Spanò, fino a Bergonzoni; Nuova stagione Teatro Elfo Puccini con La forza delle idee; Teatro Elfo Puccini Milano: presentata la stagione 2025/26 ‘La forza delle idee’.

Elfo Puccini e la “forza delle idee“. Da Miller a Spanò, fino a Bergonzoni - Il cartellone: fra le nuove produzioni “Venivamo tutte per mare“ dal romanzo di Julie Otsuka.

Nuova stagione Teatro Elfo Puccini con La forza delle idee - 'La forza delle idee' è il tema che il Teatro Elfo Puccini di Milano ha scelto per la prossima stagione 2025-

Il teatro elfo puccini di milano presenta la stagione 2025-2026 dedicata alla forza delle idee - 2026 "La forza delle idee" con classici di Arthur Miller e Julie Otsuka, nuove produzioni di David Foster Wallace e Samuel Beckett, ospiti co ...