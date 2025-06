Elezioni sindacali in Emicon | per la prima volta la Fim Cisl elegge un delegato

Le elezioni sindacali in Emicon segnano una svolta storica: per la prima volta, la Fim Cisl Romagna elegge un proprio rappresentante all’interno di questa realtà di rilievo a Meldola, specializzata in soluzioni HVAC. Un risultato che testimonia il rafforzamento della presenza sindacale e l’impegno per tutelare i diritti dei lavoratori. L’elezione di Dashamir Demiraj come delegato apre nuove prospettive di dialogo e crescita condivisa, consolidando il ruolo della Fim Cisl nel territorio.

La Fim Cisl Romagna celebra un traguardo significativo: lo storico ingresso nella rappresentanza sindacale interna di Emicon AC Spa, un'azienda di riferimento a Meldola con 105 dipendenti, specializzata in soluzioni Hvac. Un risultato reso concreto dall'elezione di Dashamir Demiraj come delegato. 🔗 Leggi su Forlitoday.it © Forlitoday.it - Elezioni sindacali in Emicon: per la prima volta la Fim Cisl elegge un delegato

Approfondimenti da altre fonti

Elezioni sindacali in Emicon: per la prima volta la Fim Cisl elegge un delegato.

Elezioni Rsu pubblico impiego spezzino, Cisl: “Nettamente premiata nostra organizzazione. Chi si rifiuta di negoziare ha perso voti” - “In un clima decisamente avvelenato da alcune organizzazioni sindacali impegnate per settimane a insultare e denigrare la Cisl e i suoi rappresentanti nazionali e locali, il voto per l ...

Elezioni Rsu settore pubblico, Cisl:: "Importante risultato" - Si sono tenute nelle scorse giornate le elezioni Rsu in tutto il settore pubblico, le sigle sindacali si sono misurate per la scelta dei rappresentanti dei lavoratori.

Elezioni sindacali all'Unifarco: vince la Cisl con il 60% dei voti - La Cisl ha ottenuto 167 voti, eleggendo 5 delegati; la Cgil 89, con 3 rappresentanti eletti e la Uil 22 voti e un delegato.