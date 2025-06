Elezioni Coni olimpiadi del ricorso | scoppia il caso Buonfiglio

L’elezione del nuovo presidente del Coni sta scatenando un vero e proprio polverone giudiziario, con richiami a telenovelas legali e scandali sportivi. Tra ricorsi e polemiche, il caso Buonfiglio si sta trasformando in una battaglia che potrebbe finire tra avvocati e tribunali, rischiando di offuscare i valori e l’immagine delle Olimpiadi italiane. La sfida si infiamma, e il futuro dello sport italiano è ormai appeso a un filo.

Un po' "Forum", un po' "Un giorno in pretura". L'elezione del nuovo presidente del Coni, dopo l'impero dorato di Giovanni Malagò, rischia di diventare una faccenda per avvocati e tribunali per la g.