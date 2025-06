Elezioni comunali il centrosinistra vince 5-3 nei capoluoghi

Le elezioni comunali del 2025 segnano un sorpasso significativo per il centrosinistra, che conquista 5 capoluoghi contro i 3 del centrodestra. Dopo aver ottenuto 4 città nelle scorse elezioni, questa volta il fronte progressista strappa Genova al primo turno e si conferma in altre realtà chiave, mentre il centrodestra recupera terreno a Bolzano e Matera. La sfida politica si fa sempre più avvincente, aprendo nuovi scenari per il futuro delle amministrazioni locali.

Il centrosinistra vince le elezioni comunali 2025 nei comuni capoluogo per 5-3 sul centrodestra. Nelle precedenti elezioni il centrosinistra si aggiudicò 4 capoluoghi, il centrodestra 2, M5s e liste civiche uno a testa. Oggi strappa al primo turno Genova al centrodestra, Nuoro alle liste civiche e conferma i sindaci di Ravenna, Trento e Taranto (al ballottaggio). Il centrodestra invece prende al ballottaggio Bolzano al centrosinistra e Matera al Movimento 5 Stelle. Mentre conferma al primo turno il comune di Pordenone. I ballottaggi dell’8 e 9 giugno hanno visto il centrosinistra prevalere a Taranto e il centrodestra vincere a Matera. 🔗 Leggi su Open.online

