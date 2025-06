Elettronica a scuola i robot dell’Isiss Valle Seriana si sfidano a calcetto

L'ISISS Valle Seriana di Gazzaniga si trasforma in un campo di sfide tecnologiche: gli studenti di elettronica e automazione hanno messo alla prova le proprie competenze in una gara di calcetto robotico, culminata in un entusiasmante finale. Questa iniziativa, organizzata dai docenti Salvatore Melcarne e Fabio Locatelli, ha celebrato creatività , ingegno e spirito di squadra, dimostrando come la passione per la tecnologia possa trasformare l'aula in un vero e proprio stadio di innovazione.

Gazzaniga. L’ Isis Vallle Seriana nell’ultima settimana di lezioni ha organizzato una manifestazione dedicata all’elettronica, organizzata dai docenti Salvatore Melcarne e Fabio Locatelli. I ragazzi delle classi terza, quarta, quinta elettronica e terza automazione hanno innanzitutto mostrato i lavori realizzati nel corso dell’anno a tutti gli studenti dell’Istituto, indirizzo tecnico. Gli stessi si sono sfidati nella realizzazione del migliore lavoro. I ragazzi della classe di automazione hanno progettato alcuni robottini che si sono sfidati in una partita a calcetto, comandati dai ragazzi mediante i cellulari. 🔗 Leggi su Bergamonews.it © Bergamonews.it - Elettronica a scuola, i robot dell’Isiss Valle Seriana si sfidano a calcetto

Isiss Valle Seriana: l’elettronica prende vita con i robot calciatori.