Elena Cimino e Guido Di Donato nuovi manager per Pfizer Italia

Pfizer Italia rafforza il proprio team con due nomine di spicco, sottolineando il suo impegno verso l’innovazione e l’accesso sostenibile alle terapie. Elena Cimino e Guido Di Donato portano con sé un bagaglio di esperienza e visione strategica, pronti a guidare il futuro della salute nel nostro Paese. Guido Di Donato assume il ruolo di Primary Care Lead per potenziare le cure primarie e promuovere la prevenzione, consolidando così il focus di Pfizer sulla salute dei cittadini italiani.

Pfizer Italia potenzia il proprio assetto organizzativo con due importanti nomine, a conferma del suo impegno verso l’innovazione, la prevenzione e l’accesso sostenibile alle terapie nel nostro Paese. Guido Di Donato è stato nominato nuovo Primary Care Lead. Con oltre vent’anni di esperienza in Pfizer, Di Donato assume la guida strategica dell’area Primary Care, con l’obiettivo di rafforzare il ruolo delle cure primarie e promuovere la prevenzione come elemento centrale della salute pubblica. Nel corso della sua carriera, ha ricoperto incarichi di crescente responsabilità nei settori Finance e Market Access, contribuendo allo sviluppo di strategie nazionali e regionali. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

