Elena Belloli ammazzata dal marito ora i funerali insieme a lui | Per evitare lo strazio al figlio È polemica sulla decisione delle due famiglie

Una scena straziante e controversa scuote la comunità di Cene, Bergamo. Elena Belloli e il marito, coinvolti in un dramma familiare che ha portato alla loro tragica morte, saranno commemorati insieme per proteggere il cuore del loro giovane figlio. Una decisione che ha acceso intense polemiche, ma che riflette la difficile scelta di affrontare il dolore uniti, nel tentativo di ridurre lo strazio. La commistione di dolore e polemica si intreccia in un ultimo saluto carico di significato.

Erano a terra uno accanto all’altra: lei raggiunta da sei proiettili della calibro 22 del marito, lui con un foro a pochi millimetri dal cuore. Saranno uno accanto all’altro anche mercoledì 11 giugno, quando alle 15 nella chiesa parrocchiale di Cene, in provincia di Bergamo, i due feretri si troveranno di fronte all’altare per l’ultimo atto prima della cremazione. Un unico rito per la vittima e per il suo carnefice, poi suicida, che hanno deciso gli stessi familiari di Elena Belloli e Rubens Bertocchi ma che ha inevitabilmente scatenato furiose polemiche. L’omicidio-suicidio e le autopsie. La gelosia Rubens Bertocchi la covava da mesi, convinto che la moglie 52enne avesse una relazione con un altro uomo. 🔗 Leggi su Open.online

