Elementi 2025 il festival della pizza e della musica

terza edizione, Elementi 2025 promette di essere un’esperienza indimenticabile, dove il gusto si unisce alla melodia in un’atmosfera di festa e convivialità. Dal 13 al 15 giugno, Mare Culturale Urbano diventerà il palcoscenico ideale per vivere la magia della pizza e della musica, celebrando la cultura del buon cibo e delle emozioni condivise. Preparati a lasciarti coinvolgere da un evento unico nel suo genere!

Da venerdì 13 a domenica 15 giugno da Mare Culturale Urbano torna Elementi, il festival della pizza tra musica e buon cibo. Il festival Il festival ospiterà una tre giorni dedicata alla fusione tra pizza e musica, raccontati come strumenti di condivisione e appartenenza. Giunto alla sua. 🔗 Leggi su Milanotoday.it © Milanotoday.it - Elementi 2025, il festival della pizza e della musica

In questa notizia si parla di: Festival Pizza Musica Elementi

Terza edizione di Pizza Art Festival dal 28 al 30 agosto con la partecipazione di Errico Porzio e Donato Barigliano - Dal 28 al 30 agosto, la terza edizione del Pizza Art Festival illumina la baia di Ogliastro Marina. Con la partecipazione di Errico Porzio e Donato Barigliano, l'evento celebra i sapori cilentani attraverso un itinerario gastronomico ricco di musica e tradizione.

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Elementi 2025, il festival della pizza e della musica; Pizza gourmet, musica e laboratori per bambini: il programma di ELEMENTI 2025 a Milano; Elementi 2025: festival della pizza.

A Milano torna ‘Elementi’, il festival da mangiare e da ascoltare: quando, dove e il programma - Un grande laboratorio a cielo aperto per raccontare la pizza attraverso innovazione, contaminazione, sperimentazione e, soprattutto, la musica ...

Elementi 2025, il festival della pizza e della musica - Da venerdì 13 a domenica 15 giugno da Mare Culturale Urbano torna Elementi, il festival della pizza tra musica e buon cibo.

Elementi 2025, festival della pizza - Ospiti le pizzerie Amunì (Michele Bellomo, pizza gourmet), Frumentario (Alessandro Santilli, forno in piazza), Campana 12 (Daniele Campana, forno in corte), Vadolì (Fabiano Pansini, forno in corte) e ...