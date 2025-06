Efe Bayram e Cisterna Volley insieme per il terzo anno consecutivo

Efe Bayram e Cisterna Volley riconfermano il loro sodalizio per il terzo anno consecutivo, un’alleanza che promette emozioni e successi. Lo schiacciatore della nazionale turca, pilastro della squadra, si prepara a vivere la sua quarta stagione nella Superlega Credem Banca, consolidando il suo ruolo di punto di riferimento. Un legame che rafforza l’ambizione di raggiungere traguardi sempre più prestigiosi, dimostrando come passione e dedizione possano trasformare ogni partita in uno spettacolo coinvolgente.

. Lo schiacciatore della nazionale turca resterà uno dei punti di riferimento della squadra impegnata nella Superlega Credem Banca, allungando a quattro il numero delle stagioni nel massimo campionato italiano, tutte vissute al. 🔗 Leggi su Today.it © Today.it - Efe Bayram e Cisterna Volley insieme per il terzo anno consecutivo

Le notizie più recenti da fonti esterne

Efe Bayram e Cisterna Volley insieme per il terzo anno consecutivo; Efe Bayram e Cisterna Volley insieme per il terzo anno consecutivo; Lo schiacciatore turco Efe Bayram ancora al Cisterna Volley.

Efe Bayram e Cisterna Volley insieme per il terzo anno consecutivo - Confermato lo schiacciature della nazionale turca: “Essere ancora qui mi emoziona: sarà una nuova stagione, una nuova sfida.

Pallavolo SuperLega – Efe Bayram resta al Cisterna Volley: “Amo questa città, il club e le persone che lo rendono speciale. È casa mia” - Efe Bayram, lo schiacciatore della nazionale turca, sarà ancora una colonna portante del Cisterna Volley per la stagione 2025/2026.

Pallavolo SuperLega – A Cisterna Piacenza ha calato il tris: tre vittorie e 9 punti valgono il primo posto (insieme a Trento) - Nel Cisterna Volley 18 punti per lo spagno Ramon, 13 per il turco Bayram e 10 per Daniele Mazzone.