Immagina un mondo in cui l’educazione sessuale non è solo un argomento, ma un viaggio di scoperta e confronto continuo. Un percorso che coinvolge culture, scienza e emozioni, plasmando le nostre convinzioni e i nostri comportamenti. In questa guida completa, esploreremo il dibattito senza fine sull’educazione sessuale, svelando idee, sfide e prospettive per un dialogo aperto e costruttivo. Pronti a entrare in questo mondo affascinante?

Educazione sessuale: il dibattito senza fine – Guida completa

Educazione sessuale, “sia matria obbligatoria, il rischio è di lasciare tutto al porno”. Intervista a Teresa Pepe - Preadolescenti e adolescenti, in un'epoca di crescente accesso al porno online, si trovano spesso disorientati e privi di una fondamentale educazione sentimentale e sessuale.

Educazione alla sessualità a scuola? Non se ne parla! - In Italia l’educazione sessuale nelle scuole resta un tabù: da decenni la politica elude il tema, mentre i ragazzi cercano risposte altrove.

Educazione sessuale, la scuola non ha il potere magico di risolvere i problemi che i genitori non sanno affrontare - In questi giorni si è assistito ad un dibattito piuttosto acceso sull’insegnamento dell’educazione sessuale nelle scuole, un dibattito che ha, ancora una volta, «politicizzato» un argomento ...

Educazione affettivo-sessuale obbligatoria a scuola: perché in Italia non c’è (e ci ostiniamo a non volerla) - L’introduzione dell’educazione affettiva e sessuale come materia obbligatoria nella scuola primaria e secondaria è uno dei temi più divisivi nel dibattito ...