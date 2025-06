Edizione numero 38 per la rassegna Premio Bacco Sportivo 2025 Si rinnova la festa a San Gusmè

La 38ª edizione del Premio Bacco Sportivo 2025 a San Gusmè ha riscritto la sua tradizione, confermandosi come uno degli eventi più attesi nel panorama sportivo locale. Una serata ricca di emozioni, con una parata di protagonisti di fama regionale e nazionale, uniti dalla passione per lo sport. La manifestazione, promossa dalla società sportiva San Gusmè e patrocinata dal Comune di Castelnuovo Berardenga, celebra eccellenze e dedizione, sottolineando ancora una volta il valore dello sport nel territorio.

Una parata di nomi prestigiosi legati al mondo dello sport, locale, regionale e nazionale. Ruoli diversi, stessa passione: è stato un successo la 38ma edizione del Premio Bacco Sportivo a San Gusmè. La storica manifestazione, promossa dalla società sportiva San Gusmè, con il patrocinio del Comune di Castelnuovo Berardenga, è nata nel 1986 e rappresenta oggi un appuntamento molto atteso che ogni anno premia atleti e società distintisi per i risultati ottenuti nella più recente stagione agonistica, non solo nel calcio ma in tutte le discipline. Edizione dopo edizione hanno ricevuto il Bacco Sportivo tantissime squadre a livello provinciale, ma anche allenatori, giocatori e dirigenti che, talvolta, hanno fatto grande lo sport nazionale, e il calcio in particolare, da Claudio Ranieri a Mario Cecchi Gori, da Romeo Anconetani, Paolo De Luca. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net