Eder Sarabia rinnova con Elche altre due stagioni

Cari appassionati di calcio, oggi vi portiamo una notizia che scalda il cuore degli ultras dell'Elche: Eder Sarabia rinnova con il club fino al 2027! Dopo aver guidato con successo la promozione in prima divisione, il tecnico basco continuerà a scrivere il suo capitolo nella storia dei Franjiverde. Una conferma di fiducia e un segnale di ambizione per il futuro. La stagione 2025 si apre sotto il segno della stabilità e della speranza.

Eder Sarabia continuerà sulla panchina Elche. Il club Ilicitano ha annunciato il rinnovamento dell'allenatore basco per altre due stagioni, Cioè, fino al giugno 2027. Sarabia, che ha guidato la strada di Franjiverde verso la recente promozione alla prima divisione, ha concluso il contratto alla fine del campionato. Tuttavia, Sia il Bilbao che il proprietario del club, Christian Bragarnik, hanno chiaramente mostrato l'intenzione di continuare insieme. E così sarà, ora nella categoria più alta.

