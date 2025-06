Eddington pubblicato il trailer esteso del nuovo film di Ari Aster presentato a Cannes

Il nuovo trailer esteso di "Eddington", il tanto atteso film di Ari Aster presentato a Cannes, scuote gli spettatori con un mix avvincente di western e realtà contemporanea. Con Joaquin Phoenix e Pedro Pascal nei ruoli principali, la pellicola ambientata nel 2020 affronta temi caldi come le proteste sociali e le teorie del complotto. Un mix di suspense e riflessione che promette di lasciare il segno. Se ti appassionano storie profonde e intriganti, non puoi perdertela.

Le teorie del complotto abbondano nel primo trailer completo dell'ultimo film di Ari Aster, Eddington. Con Joaquin Phoenix e Pedro Pascal, il film è un western è ambientato nell'estate del 2020, in seguito alla corsa a sindaco tra uno sceriffo di una piccola città (Phoenix) e il sindaco in carica (Pascal). Il nuovo trailer riporta gli spettatori indietro di cinque anni, con le proteste scatenate dall'omicidio di George Floyd, teorie del complotto online e le distanze di sicurezza durante il COVID. Non mancano elementi tipici del genere, tra cui esplosioni, sparatorie e anche un misterioso aereo privato che sorvola il deserto.

#PedroPascal è a #Cannes per presentare Eddington, un neo-western distopico firmato dal regista Ari Aster, in cui recita accanto a Joaquin Phoenix. Durante la conferenza stampa del film, l'attore cileno-americano non ha esitato a criticare le politiche migrato Partecipa alla discussione

#Anora, ancora, ancora? #Eddington a #Cannes2025, sul @fattoquotidiano in edicola Partecipa alla discussione

