Eddington | Il full trailer del nuovo film di Ari Aster

A24 ha appena rilasciato il trailer completo di Eddington, il nuovo film di Ari Aster, regista di capolavori come Hereditary e Midsommar. Dopo un'accoglienza trionfale al Festival di Cannes con sette minuti di applausi, l’attesa cresce per l’uscita nelle sale USA il 18 luglio 2025. Nel trailer, sequenze inedite svelano un’atmosfera inquietante e affascinante. Il mistero si infittisce: cosa ci riserverà l’ultima opera di Aster?

A24 ha condiviso in rete il full trailer di Eddington, il nuovo film diretto da Ari Aster, acclamato regista di Hereditary e Midsommar. Acclamato dal pubblico del Festival di Cannes con ben 7 minuti di applausi, il film Eddington è oramai prossimo al suo esordio nelle sale USA ( 18 luglio 2025 ), ma non prima di essersi mostrato al popolo della rete attraverso un full trailer ricco di sequenze inedite, accompagnato da un importante carico emotivo. Eddington Cosa Sappiamo del Film. La nuova pellicola scritta e diretta da Ari Aster  (Hereditary) narra del conflitto sociale tra il sindaco di una cittadina del New Mexico ed il suo sceriffo durante il triste periodo pandemico da Covid-19.

In questa notizia si parla di: eddington - film - full - trailer

Eddington, la recensione del film Ari Astar con Joaquin Phoenix in concorso al Festival di Cannes 2025 - Nel suo ultimo film in concorso al Festival di Cannes 2025, Ari Aster esplora la complessitĂ dell'era trumpiana attraverso uno sguardo disincantato.

MAGAZINE | Da #Fuori di Mario Martone, unico film italiano in concorso, a #Eddington con Joaquin Phoenix e Emma Stone, tra il ritorno di Wes Anderson e quello di Jennifer Lawrence: il nuovo numero del nostro Hot Corn Weekly dedicato al festival di #Cann Partecipa alla discussione

Durante la conferenza stampa di #Eddington - invero caratterizzata da domande pessime - parte senza alcun motivo un mega spoiler da The Last of Us. Sala basita rumoreggia, Emma Stone attonita. Austin Butler in errore 404. Io sotto che rido preda dell'imba Partecipa alla discussione

