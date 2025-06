Eddie Murphy e Pete Davidson sono nei guai nel trailer di The Pickup - Il blindato dell' amore

Preparatevi a ridere a crepapelle con la nuova commedia "The Pickup - Il blindato dell'amore", in arrivo su Prime Video il 6 agosto. Con Eddie Murphy e Pete Davidson, il film promette un mix irresistibile di comicitĂ e situazioni esilaranti. Il trailer appena rilasciato ci mostra alcune scene divertenti che anticipano una pellicola da non perdere. Resta con noi: sta per arrivare un sorriso assicurato!

Il 6 agosto arriverĂ su Prime Video la commedia The Pickup - Il blindato dell'amore e il primo trailer mostra alcune divertenti scene del film con Eddie Murphy e Pete Davidson. Il film è diretto da Tim Story (The Blackening) e con star i comici Eddie Murphy e Pete Davidson. Online è stato condiviso il trailer del film che proporrĂ un mix di umorismo e azione con al centro due guardie giurate dal carattere molto diverso e appartenenti a due generazioni differenti. Nella commedia action intitolata Il blindato dell'amore, quello che doveva essere un normale ritiro di contanti prende una piega inaspettata quando due guardie giurate molto diverse tra loro, Russell (Eddie Murphy) e Pete Davidson, si trovano nei guai.

