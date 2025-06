Economia circolare | istituto Gallini sul podio

Dalla passione per l’ambiente nasce un progetto innovativo: l’Istituto Tecnico Agrario Carlo Gallini di Voghera si distingue con “Foglie in fermento - Dalla natura all’energia”, vincendo il terzo posto al prestigioso Concorso Mad for Science e aggiudicandosi 30mila euro. Un esempio concreto di come l’educazione possa diventare motore di sostenibilità, portando benefici concreti alla comunità e all’ambiente. La scuola dimostra che, investendo nella conoscenza, si costruisce un futuro più verde e responsabile.

Da una passeggiata nel parco della scuola è partita un’idea: "Come possiamo gestire in modo sostenibile qualche risorsa naturale che la scuola ci offre?". È nato così il progetto “Foglie in fermento - Dalla natura all’energia“ proposto dall’ istituto tecnico agrario Carlo Gallini di Voghera, che ha partecipato alla nona edizione del Concorso nazionale Mad for Science promosso da Fondazione Diasorin ETS conquistando il terzo posto e 30mila euro per l’acquisto di strumenti e materiali di laboratorio. L’idea parte da una considerazione: la dipendenza e l’utilizzo dei combustibili fossili sono tra le cause principali della crisi climatica. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Economia circolare: istituto Gallini sul podio

In questa notizia si parla di: Istituto Gallini Economia Circolare

VOGHERA 31/05/2025: L’Istituto Agrario Gallini vince 30mila euro al concorso nazionale “Mad for Science”; L'istruzione tecnica nel nostro territorio: l'IIS Copernico - Carpeggiani festeggia i suoi 60 anni con un incontro dedicato al rapporto tra scuola e mondo del lavoro; Lavoro, a lezione di nuova PAC con Coldiretti: 50 mln per insediamento giovani in Lombardia.

Economia circolare: istituto Gallini sul podio - Da una passeggiata nel parco della scuola è partita un’idea: "Come possiamo gestire in modo sostenibile qualche risorsa naturale ...