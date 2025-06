Ecco perché hanno perso La sondaggista demolisce la sinistra sui referendum

Alessandra Ghisleri ha criticato i referendum promossi dalle oppisizioni guidate da Elly Schlein e soci. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - "Ecco perchĂ© hanno perso...". La sondaggista demolisce la sinistra sui referendum

In questa notizia si parla di: Referendum Ecco Perso Sondaggista

Referendum 2025, agevolazioni e rimborsi per i viaggi dei fuori sede: ecco come funziona - In vista dei Referendum abrogativi del 2025, il Ministero dell’Interno ha annunciato importanti agevolazioni e rimborsi per i viaggi dei fuori sede.

#Referendum #referendum8e9giugno Partecipa alla discussione

Approfondimenti da altre fonti

Ecco perché hanno perso.... La sondaggista demolisce la sinistra sui referendum; Referendum: si raggiungerà il quorum? Ecco cosa dicono i sondaggi; Sondaggi politici, la supermedia dell'11 aprile 2025: ecco per chi voterebbero gli italiani oggi.

"Ecco perché hanno perso...". La sondaggista demolisce la sinistra sui referendum - La distanza tra la sinistra nostrana e il Paese reale era evidente anche prima dei referendum e del quorum molto basso registrato nella giornata di ieri.

Referendum, chi ha vinto e chi ha perso: l’analisi del direttore Luciano Fontana - Per usufruire del servizio di domande e risposte de ilMedicoRisponde è necessario essere registrati al sito Corriere.

Come sono andate elezioni e referendum? Tutti risultati/ Chi ha vinto e chi ha perso - Tutti risultati, chi ha vinto e perso: successo per centrodestra con Zaia, Toti e Acquaroli, il centrosinistra con De Luca e Giani, mentre Emiliano ...