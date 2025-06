Ecco la sesta generazione di Micra: il mito si rinnova, si evolve e conquista un nuovo capitolo. La city car giapponese, simbolo di stile e affidabilità, si trasforma in un’auto completamente elettrica, pronta a rivoluzionare le strade italiane. Una «piccola» che scatena una grande rivoluzione, portando la mobilità urbana a un livello superiore. Con questa nuova Micra, il futuro si apre a possibilità inesplorate, e le strade italiane sono pronte a essere percorse da una vera innovazione.

Il mito si rinnova e si evolve. La city giapponese che dopo oltre trent'anni, in Italia è stata venduta in circa 600 mila esemplari, cambia tutto e diventa elettrica. Una «piccola» in grado di attivare una grande rivoluzione, quella che ha portato le piccola cittadine ha emulare le automobili di segmento superiore. Così è stato nella storia della Micra e così sarà anche nel recente futuro perché questa sesta generazione ha tutte le carte in regola per porsi di nuovo al vertice della sua categoria: ossia il segmento B. Stile, comfort e tecnologie che riprendono a grandi linee quelle iconiche del piccolo mito.