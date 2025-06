Ecco la città della Giostra Da oggi lavori alle tribune Domani aprono i quartieri

Preparati ad vivere l’atmosfera unica dell’evento più atteso di Arezzo! La città si trasforma in un palcoscenico di emozioni e tradizioni, con i quartieri pronti a risplendere tra aperitivi, cene sotto le stelle e serate a tema. La magia sta per cominciare: oggi piazza Grande si veste di festa, anticipando la grande disfida al Buratto. E il conto alla rovescia per la Giostra di giugno è ufficialmente iniziato!

di Angela Baldi AREZZO Il conto alla rovescia per la notturna di giugno è partito. La marcia di avvicinamento alla Giostra (sabato 21) passa per una maratona di eventi che parte domani quando riapriranno i quattro quartieri tra aperitivi, cene sotto le stelle, bar e serate a tema diventate ormai un appuntamento fisso del pre Giostra. Ma già da oggi piazza Grande cambia pelle e indossa quella che porterà alla disfida al Buratto. Primo step le fasi di montaggio delle tribune. Santo Spirito ritrova i giardini del Porcinai chiusi da settembre scorso per i lavori di riqualificazione. Manca ancora il verde ma ci sarà tempo a settembre per la messa a dimora delle piante. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Ecco la città della Giostra. Da oggi lavori alle tribune. Domani aprono i quartieri

