Ecco il momento di agire: la dichiarazione dei redditi ci offre un'opportunità unica per supportare cause importanti senza alcun costo aggiuntivo. Destinare il 5x1000 a enti del terzo settore, associazioni culturali o organizzazioni di ricerca significa contribuire concretamente al cambiamento. Nel 2025, le scadenze per questa scelta rimangono invariate, ricordando che anche un piccolo gesto può generare grandi impatti sul nostro territorio e sulla società.

Siamo in tempo di dichiarazioni dei redditi e, come ogni anno, i contribuenti italiani hanno la possibilità di destinare il proprio 5x1000 a enti del terzo settore, associazioni culturali, organizzazioni di ricerca scientifica o sanitaria. Un piccolo gesto che non costa nulla al contribuente ma che può fare davvero la differenza per tante realtà impegnate sul territorio. Nel 2025, le scadenze per effettuare questa scelta restano le stesse dello scorso anno. Il calendario è fitto, ma chiaro: dal 30 aprile è disponibile online il Modello 730 precompilato e il Modello Redditi Persone Fisiche. Per chi sceglie la presentazione cartacea, il termine è fissato al 1° luglio, tramite gli uffici postali. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Ecco il momento della dichiarazione dei redditi

Dichiarazione dei redditi precompilata 2025, nuovo step per l’invio: ecco cos’è possibile fare da adesso (a prova di errore) - La dichiarazione dei redditi precompilata 2025 rappresenta un passo avanti significativo nell'invio delle informazioni fiscali.

