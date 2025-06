Ecco come un bambino può salvare il nonno

Scopri come un bambino può diventare un vero eroe e salvare il nonno grazie al nuovo progetto "Fast Heroes"! L'iniziativa, rivolta ai piccoli delle scuole primarie comunali, mira a insegnare loro le basi del primo soccorso in modo coinvolgente e formativo. Promosso a livello nazionale in collaborazione con A.L.I.Ce., il progetto promette di creare una generazione consapevole e pronta ad agire. Un passo avanti verso un futuro più sicuro e solidale.

Al via nelle scuole comunali il progetto "Fast Heroes" per i bambini delle scuole primarie. Un progetto nazionale, in collaborazione con l'associazione A.L.I.Ce., presentato dall'assessore Lorenzo Lorè, e dal presidente della commissione scuola e cultura del consiglio comunale Maria Antonietta Campolo, insieme alla referente nazionale del progetto Mara Cocchetti. "Hanno aderito tre istituti – afferma l'assessore Lorè – l'istituto comprensivo Tozzi, l'Istituto Cecco Angiolieri e l'Istituto comprensivo Mattioli, con 306 bambini. Con questo progetto i bimbi imparano a chiamare il 112 se qualcosa nei loro nonni non va".

