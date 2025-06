EAV I Comitati non si fidano dei vertici | ora incontro in Regione

Le tensioni tra i comitati e i vertici di EAV si fanno sempre più evidenti, ora sfociando in un incontro regionale che promette di essere decisivo. Nel frattempo, il comitato dei Pendolari E(A)Vitiamol esprime forte sdegno per le dichiarazioni ritenute ingannevoli del presidente EAV, alimentando un clima di sfiducia che richiede risposte chiare e trasparenti. La situazione è ormai arrivata a un punto di svolta.

Facendo riferimento al comunicato stampa odierno di EAV in cui è stata pubblicata la lettera di risposta indirizzata, tra gli altri, all'unione dei comuni del baianese, il comitato dei Pendolari E(A)Vitiamol o esprime profondo rammarico e sdegno per quelle che defiisce "l e bugie e falsità che il presidente EAV adduce a giustificare affermazioni che egli stesso ha pronunciato in un video sul proprio profilo Facebook. Sarebbe stato il caso di scusarsi con i rappresentanti delle comunità mandamentali evitando ulteriori infelici affermazioni, soprattutto quelle relative ad informazioni condivise coi sindaci.

