E’ uscito il video di Indipendente nuovo singolo di Emma Nolde

È uscito il tanto atteso video di “Indipendente”, il nuovo singolo di Emma Nolde, giovane talento del cantautorato italiano. Un brano che invita al cambiamento e alla speranza, con un messaggio di unità e coraggio in tempi di grande attualità. Emma ci guida verso un futuro più inclusivo e autentico, dimostrando ancora una volta come la musica possa essere voce di rivoluzione e rinascita. Non perdere questa potente riflessione sonora!

Milano, 10 giu. (askanews) – E’ uscito il video ufficiale di “Indipendente”, nuovo singolo della giovane perla del cantautorato italiano Emma Nolde che esorta al cambiamento e a scendere in campo per un futuro migliore – «abbiamo nuovi valori tra poco tempo sarà il nostro turno e mescoleremo i colori» -, un tema di grande attualità in considerazione delle poche ore di distanza da uno dei momenti di massima espressione di democrazia del nostro Paese. Riflettendo sulle difficoltà del raggiungere quell’indipendenza che l’età adulta implica e richiede, “Indipendente” non è solo l’inno generazionale di quei giovani che si sono trovati scaraventati nel pantano di un precariato perenne e disilluso, dove aspirazioni e incertezze sono in costante tensione tra loro, ma è la voce di tutti coloro che cercano attivamente il cambiamento per un futuro migliore. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

Se ne parla anche su altri siti

E’ uscito il video di “Indipendente”, nuovo singolo di Emma Nolde; Nuovi singoli, le uscite del 6 giugno; Emma Nolde torna con il singolo “Indipendente”, disponibile dal 4 giugno.

E’ uscito il video di “Indipendente”, nuovo singolo di Emma Nolde - (askanews) – E’ uscito il video ufficiale di “Indipendente”, nuovo singolo della giovane perla del cantautorato italiano Emma Nolde che esorta al cambiamento e a scendere in campo per ...

Emma Nolde presenta il suo nuovo singolo ‘Indipendente’: un inno alla libertà dei giovani - Emma Nolde, giovane cantautrice toscana, presenta il suo nuovo singolo 'Indipendente', un manifesto musicale sulle sfide della generazione attuale, in arrivo il 4 giugno e già anticipato da un concert ...

Emma Marrone, fuori il nuovo singolo "Iniziamo dalla fine". Lei: «Sono molto felice». E Stefano De Martino rilancia su Instagram - Emma Marrone annuncia così il nuovo singolo, uscito ieri.