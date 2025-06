È una scemenza | Martelli spiana la Scuderi di Avs che dà i numeri sul referendum video

Nel dibattito acceso tra Claudio Martelli e Benedetta Scuderi, emergono le tensioni di un Paese diviso e il peso delle interpretazioni personali sui numeri referendari. Mentre l’ex ministro guarda con incredulità, lei si infiamma, creando un duello tra analisi e passione. Una scena che riflette bene le sfide della politica italiana nel confrontarsi con i risultati referendari, lasciando aperto il dibattito: a chi spetta davvero interpretare la volontà popolare?

Il modo in cui Claudio Martelli guarda “inorridito” Benedetta Scuderi di Alleanza Verdi e Sinistra è tutto un programma. La parlamentare si avventura in osservazioni post referendarie bislacche, interpretando alla sua maniera i numeri e inveendo contro il governo. Succede da Del Debbio a “4 di sera” su Rete4 dove si parla del flop dei referendum. L’ex ministro della giustizia li considera un fallimento. Scuderi invece si agita, strilla, dà sulla voce parlando di “crisi della democrazia”; sostenendo che il Governo abbia usato in modo subdolo e strumentale la popolazione. Sembra in preda al panico, inarrestabile nelle sue considerazioni. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it