È un 21enne austriaco l' autore del massacro in una scuola a Graz | l' ex studente ha ucciso 9 persone con due armi e poi si è suicidato

Una tragedia sconvolgente scuote Graz, Austria, dove un ex studente ha aperto il fuoco nel liceo Borg, causando la morte di 16 persone e diversi feriti. Questa drammatica vicenda ha portato alla proclamazione di tre giorni di lutto nazionale, un dolore collettivo che ci ricorda l'importanza di promuovere sicurezza e prevenzione. √ą un momento di riflessione su come proteggere le nostre comunit√† da simili orrori.

La sparatoria si √® verificata¬†nell'istituto Borg nella Dreischuetzengasse, in Austria. Proclamati tre giorni di lutto nazionale; almeno 12 feriti di cui alcuni in maniera grave. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it ¬© Xml2.corriere.it - √ą un 21enne austriaco l'autore del massacro in una scuola a Graz: l'ex studente ha ucciso¬†9 persone con due armi e poi si √® suicidato

In questa notizia si parla di: 21enne Austriaco Autore Massacro

Austria: polizia, autore sparatoria 21enne austriaco della zona di Graz - In Austria, un giovane di 21 anni di Graz è coinvolto in una sparatoria che ha fatto scalpore. Le autorità stanno analizzando le due armi sequestrate, mentre il motivo dietro l'atto rimane ancora sconosciuto.

Su questo argomento da altre fonti

Ex studente spara in una scuola di Graz in Austria, almeno 10 morti: si sarebbe suicidato dopo l'attacco; Attentato di Vienna, tutte le falle dell'intelligence austriaca: così il terrorista è sfuggito al sistema di ….

Austria: polizia, autore sparatoria 21enne austriaco della zona di Graz - "Il presunto autore è un ventunenne austriaco originario della zona di Graz.