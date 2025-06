È senza biglietto crea il caos Aggredisce i controllori del bus Aveva un coltello di 20 centimetri

Un semplice controllo dei biglietti si trasforma in un episodio di tensione sulla linea B San Marco - Capanne, quando un passeggero irrequieto reagisce in modo violento. Il giovane, già noto alle forze dell'ordine, aggredisce i controllori con un coltello di 20 centimetri, creando un caos inaspettato e allarmante. La vicenda evidenzia quanto possa essere imprevedibile una normale giornata di servizio pubblico, lasciando tutti con il fiato sospeso.

Caos sulla linea B San Marco - Capanne. Autobus fermo in via Dottori per un controllo dei biglietti che ha avuto un epilogo inaspettato, creando caos e allarme. I problemi sono iniziati quando i controllori, accompagnati da un addetto alla sicurezza, hanno chiesto al passeggero, un ragazzo nigeriano di 36 anni senza fissa dimora e con precedenti di polizia, di mostrare il biglietto. Al suo rifiuto, gli addetti hanno cercato di procedere secondo quanto previsto dal regolamento. Ma anche il tentativo di poter prendere i suoi dati per la contestazione è andato fallito. Nel momento in cui la situazione rischiava di degenerare, è stato anche richiesto l'intervento dei carabinieri.