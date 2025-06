E se ti dicessimo che indossare le scarpe da calcio quando esci non è più cringe?

E se ti dicessimo che indossare le scarpe da calcio quando esci non è più un gesto da "cringe"? Millennials, è il vostro momento di riappropriarvi del vostro stile, rivisitando con gusto quel look nostalgico degli anni 2000. Le scarpe da calcio sono diventate il must-have del momento: praticità e stile in un solo passo. Ora, preparatevi a sfoggiare il vostro nuovo trend senza paura…

Millennial, è il vostro momento. Voi che eravate adolescenti negli anni 2000 e che avevate sempre sognato di indossare le scarpe da calcio in ogni momento della giornata, a scuola, in giro con gli amici, all'aperitivo, ora non avete più nulla da temere. Quello che un tempo poteva essere diagnosticato come chissà quale disturbo, oggi è un trend allo stato puro: le scarpe da calcio sono cool, e come tali non c'è più nessuna vergogna nel flexarle come il proprio accessorio fashion preferito. Su TikTok sta spopolando l'hashtag #BootsOnlySummer: quest'estate, solo scarpe da calcio. Così in giro per le città ragazzi e ragazze mostrano ai loro piedi scarpini con tanto di tacchetti, modelli concepiti per la massima performance in campo e reinventati per essere un tocco unico di stile, materiali ultratecnici che improvvisamente ci sembrano straordinariamente abbinabili a un paio di jeans baggy. 🔗 Leggi su Gqitalia.it © Gqitalia.it - E se ti dicessimo che indossare le scarpe da calcio quando esci non è più cringe?

In questa notizia si parla di: Scarpe Calcio Indossare Dicessimo

Con il #bootsonlysummer trend le scarpe da calcio escono dal campo - Con il trend BootsOnlySummer, le scarpe da calcio escono dal campo e invadono le città. Ricordi quando le strade erano piene di persone con maglie vintage o moderne, e i social erano pieni di video su come abbinarle creativamente? Per chi non si è mai trovato davanti a questa novità, ora è il momento di riscoprire lo stile sporty chic che conquista tutti i contesti urbani.

Boots Only Summer, indossare le scarpe da calcio in ogni momento della giornata non è più cringe.

Apri il menu di navigazione - Non più soltanto sull'erba, adesso gli scarpini con i tacchetti sono un vero e proprio trend fashion.

Le (vere) scarpe da calcio sono la tendenza sporty dell'estate 2025, da indossare in chiave fashion - L'ultimo capitolo del Soccercore sono le scarpe da calcio con i tacchetti, che passano dai campi da gioco allo street style ...