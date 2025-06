È scoppiato il finimondo prima del matrimonio Durante la colazione scatta la rissa e arriva la polizia | il racconto della sposa in lacrime

Un giorno che avrebbe dovuto essere il più felice della loro vita si è trasformato in un caos senza precedenti. Mica Morrison e Rob Leah, due giovani innamorati di Derby, hanno visto il loro sogno di nozze perfette svanire tra urla, litigi e interventi di polizia. La loro storia, fatta di promesse e speranze, si è improvvisamente conclusa con un finale tragicomico, lasciando tutti a domanda: come può una giornata così speciale finire nel disordine più totale?

Le promesse di un matrimonio "perfetto" in una splendida tenuta con 29 ettari di parco. Un sogno, per di più vinto a un concorso. Ma per Mica Morrison e Rob Leah, entrambi 29enni di Derby, il loro grande giorno si è trasformato in un incubo tragicomico, culminato in un ricevimento improvvisato con pizza d'asporto e musica da un cellulare in un centro sportivo a 30 minuti di distanza. Tutta colpa di una violenta rissa scoppiata durante la colazione in hotel, scatenata da uno dei loro invitati. L'incredibile vicenda è avvenuta giovedì 29 maggio al Ringwood Hall Hotel, una lussuosa location a 4 stelle per matrimoni a Brimington, nel Derbyshire.