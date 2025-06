È morto Sly Stone pioniere del funk e frontman della Family Stone

Con profonda tristezza annunciamo la scomparsa di Sly Stone, leggendario pioniere del funk e frontman della storica band Family Stone. Musicista e showman straordinario, la sua innovativa fusione di soul, gospel e rock psichedelico ha rivoluzionato il panorama musicale degli anni '60 e '70, lasciando un'impronta indelebile. La sua eredità vivrà per sempre nel cuore delle generazioni che ha ispirato e continuerà a ispirare.

Musicista, cantante, produttore. E ancora, arrangiatore, autore, polistrumentista. In una parola, showman assoluto. È difficile riassumere in poche parole la vita e la carriera di Sylvester Stewart, per tutti Sly Stone, icona e pioniere del funk che ha ispirato intere generazioni tra gli Anni 60 e 70 per la sua capacità di unire sonorità soul, gospel e rock psichedelico. Frontman della Family Stone dal 1966 al 1982, è morto lunedì 9 giugno all’età di 82 anni: lo ha riportato la famiglia in una nota, spiegando che da tempo soffriva di broncopneomatia cronica, una malattia respiratoria. «Se n’è andato serenamente, circondato dai figli, dal suo più caro amico e dalla famiglia allargata», si legge nel comunicato. 🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - È morto Sly Stone, pioniere del funk e frontman della Family Stone

È morto Sly Stone, leader di Sly and the Family Stone: il rivoluzionario artista funk aveva 82 anni - È con grande tristezza che apprendiamo della scomparsa di Sly Stone, il leggendario leader di Sly and the Family Stone, una delle band più rivoluzionarie del panorama musicale.

Sly Stone, leggendario frontman di Sly and the Family Stone, è morto il 9 giugno 2025 a 82 anni. Nato nel 1943, Sly è stato un pioniere del funk, capace di fondere soul, rock e psichedelia. Il suo gruppo ha avuto un impatto enorme su funk, hip-hop e pop. Indi Partecipa alla discussione

Lutto nella black music. E’ morto Sly Stone,pioniere del funk. Nella vita si chiamava Sylvester Stewart,aveva 82 anni,era affetto da broncopneumopatia cronica ostruttiva.Fu musicista, cantante e produttore discografico, frontman del gruppo funk "Sly and the Fa Partecipa alla discussione

