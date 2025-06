È morto Sly Stone leader di Sly and the Family Stone | il rivoluzionario artista funk aveva 82 anni

È con grande tristezza che apprendiamo della scomparsa di Sly Stone, il leggendario leader di Sly and the Family Stone, una delle band più rivoluzionarie del panorama musicale. A 82 anni, il pioniere del funk lascia un’eredità indelebile che ha plasmato generazioni di artisti e generi. La sua musica, rivoluzionaria e senza confini, continuerà a vivere nel cuore di tutti gli appassionati. Continua a leggere per scoprire il suo straordinario impatto e la sua storia.

È morto a 8 2 anni Sly Stone, fondatore di Sly and the family Stone, band rivoluzionaria, che ha influenzato la musica funk e non solo fino ai giorni nostri. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Sly Stone, leggendario frontman di Sly and the Family Stone, è morto il 9 giugno 2025 a 82 anni. Nato nel 1943, Sly è stato un pioniere del funk, capace di fondere soul, rock e psichedelia. Il suo gruppo ha avuto un impatto enorme su funk, hip-hop e pop.

Lutto nella black music. E' morto Sly Stone,pioniere del funk. Nella vita si chiamava Sylvester Stewart,aveva 82 anni,era affetto da broncopneumopatia cronica ostruttiva.Fu musicista, cantante e produttore discografico, frontman del gruppo funk "Sly and the Family Stone".

