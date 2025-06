È morto Sly Stone Il suo è un lascito artistico visionario

Con la scomparsa di Sly Stone, si spegne un'icona rivoluzionaria della musica americana. Pioniere nel fondare un gruppo multietnico in un’America turbolenta, ha lasciato un’eredità artistica e culturale incredibile. La sua visione innovativa ha aperto nuove strade tra rock, soul e jazz, promuovendo un messaggio di inclusione e diversità. Il mondo musicale piange un genio che ha cambiato per sempre il volto dell’arte sonora, e il suo lascito continuerà a ispirare generazioni.

di Francesco Cataldo Verrina * Il primo a fondare un band mista di neri e bianchi in un'America in tumulto. Nel 1966 nacque Sly & the Family Stone, ensemble pionieristico non solo per la commistione stilistica tra rock psichedelico, soul, jazz, gospel e influenze latine, ma anche per la composizione inclusiva dal punto di vista razziale e di genere. Il 9 giugno, a Los Angeles, si è spento all'età di 82 anni Sylvester Stewart, universalmente noto come Sly Stone: poliedrico cantante, autore, produttore e carismatico leader del gruppo Sly & the Family Stone. Secondo una dichiarazione della famiglia, l'artista lottava da tempo contro una patologia polmonare.

